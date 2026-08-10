Toho Acetylene: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toho Acetylene hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 8,22 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Toho Acetylene noch ein Gewinn pro Aktie von 8,13 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 8,76 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 3,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,46 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at