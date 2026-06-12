Toho informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toho präsentierte in der am 11.06.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.04.2026 endete.

Das EPS lag bei 42,95 JPY. Im letzten Jahr hatte Toho einen Gewinn von 33,90 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 67,84 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 10,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 61,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at