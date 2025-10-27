Toho Lamac legte Quartalsergebnis vor

Toho Lamac gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Toho Lamac vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,69 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Toho Lamac 989,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,13 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at