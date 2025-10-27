|
27.10.2025 06:31:29
Toho Lamac legte Quartalsergebnis vor
Toho Lamac gab am 24.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Toho Lamac vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,69 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,88 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Toho Lamac 989,7 Millionen JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,13 Milliarden JPY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.