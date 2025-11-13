TOHO PHARMACEUTICAL: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

TOHO PHARMACEUTICAL gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 45,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 56,96 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat TOHO PHARMACEUTICAL mit einem Umsatz von insgesamt 392,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 381,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at