TOHO SYSTEM SCIENCE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TOHO SYSTEM SCIENCE hat am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 16,11 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,71 Milliarden JPY – ein Plus von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOHO SYSTEM SCIENCE 4,32 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at