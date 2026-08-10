TOKAI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TOKAI hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 46,57 JPY, nach 39,79 JPY im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 40,58 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TOKAI einen Umsatz von 39,18 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at