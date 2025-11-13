Tokyo Broadcasting System stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tokyo Broadcasting System gab am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 175,91 JPY gegenüber 118,76 JPY im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Tokyo Broadcasting System in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 110,03 Milliarden JPY im Vergleich zu 99,19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at