TOKYO ELECTRON DEVICE: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TOKYO ELECTRON DEVICE hat sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 89,98 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOKYO ELECTRON DEVICE ein EPS von 41,23 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 60,32 Milliarden JPY – ein Plus von 33,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOKYO ELECTRON DEVICE 45,14 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at