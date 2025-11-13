TOKYO ROPE MFGCO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOKYO ROPE MFGCO hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 67,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 28,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,20 Prozent auf 15,94 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14,87 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at