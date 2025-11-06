|
06.11.2025 06:31:29
TOKYO SEIMITSU öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TOKYO SEIMITSU hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 157,41 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 247,12 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46,19 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 41,81 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
