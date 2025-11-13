TOKYU: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

TOKYU hat am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,39 Prozent auf 1,75 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at