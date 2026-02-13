TOMOE legte Quartalsergebnis vor

TOMOE hat sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 19,51 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 23,73 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 7,73 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 9,29 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

