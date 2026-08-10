TOMONY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

TOMONY hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 34,16 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 27,25 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,88 Milliarden JPY – ein Plus von 15,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOMONY 23,18 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at