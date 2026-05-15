TONGYANG Securities: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

TONGYANG Securities präsentierte in der am 14.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 323,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TONGYANG Securities noch ein Gewinn pro Aktie von 45,00 KRW in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 93,64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 366,42 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 189,23 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at