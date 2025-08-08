Risiko und Zukunftsaussichte 08.08.2025 03:45:53

Top-Manager Moravy: Tesla setzt auf kleine Modelle und große Visionen

Top-Manager Moravy: Tesla setzt auf kleine Modelle und große Visionen

Steht Tesla vor dem Wendepunkt? Tesla-Experte Lars Moravy gibt einen Überblick über Visionen von Robotaxis, humanoiden Robotern und neuen Modellen.

• Tesla vor der großen Wende?
• Tesla mit Schwierigkeiten
• Neue Pläne? Kleiner Cybertruck im Gespräch

Tesla am Wendepunkt: Große Ambitionen

Lars Moravy, Vizepräsident für Fahrzeugentwicklung bei Tesla, sprach bei der Veranstaltung "X Takeover" in San Mateo über den bevorstehenden technologischen und strategischen Umbruch bei Tesla. Das Unternehmen befinde sich inmitten einer "großen Wende", so Moravy, der seit über 15 Jahren bei Tesla tätig ist.
"Wir erleben große Schwankungen, und manchmal kann dieses Risiko auch erhebliche Nachteile mit sich bringen", so Moravy. "Wir befinden uns gerade in einer Phase großer Umbrüche bei autonomen Fahrzeugen, Robotaxis, Optimus und Semi."
Besonders der Semi Truck, der im Werk bei Reno produziert wird, spiele eine zentrale Rolle in Teslas Unternehmensmission.

Auf dem Event, das vom Club "Tesla Owners of Silicon Valley" veranstaltet wurde, standen zudem neben Tesla erstmals auch andere Unternehmen aus Elon Musks Kosmos im Fokus - inklusive einer Zuschaltung des Konzernlenkers selbst per Videokonferenz.
Auf dem Gelände präsentierte Tesla auch sein geplantes autonomes Zweisitzer-Modell "Cybercab" sowie den Roboter Optimus.

Wachstumsdruck und politische Hürden

Trotz ambitionierter Zukunftsvisionen steht Tesla derzeit vor erheblichen Herausforderungen im klassischen Automobilgeschäft. Die Verkaufszahlen in wichtigen Märkten wie Kalifornien sind rückläufig - allein dort sanken die Auslieferungen sieben Quartale in Folge. Zugleich setzt die US-Politik das Unternehmen unter Druck: Der von Präsident Donald Trump vorgestellte Steuerplan sieht die Abschaffung der Elektroauto-Förderung in Höhe von 7.500 US-Dollar vor, die bislang ein wichtiger Absatztreiber war. Zudem seien regulatorische Änderungen geplant, die laut Tesla-Führung negative Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben könnten.
Im Juni hat Tesla mit der Produktion eines günstigeren E-Autos begonnen, das noch 2025 auf den Markt kommen soll. Dieses Modell, das dem Model Y ähneln soll, gilt als Hoffnungsträger zur Stabilisierung der Verkaufszahlen, bevor die Steuervergünstigungen auslaufen.

Kleinerer Cybertruck voraus?

Moravy kündigte laut Business Insider zudem an, dass das Unternehmen eine kleinere Variante des Cybertrucks prüfe. Besonders in internationalen Märkten könnte ein kompakteres Modell besser ankommen. Und auch für den Einsatz im Bereich Robotaxi und Warentransport sieht Tesla Potenzial. Erste Überlegungen dazu gebe es bereits im Designstudio, so Moravy.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Anleger klagen gegen Tesla und Elon Musk wegen angeblichem Wertpapierbetrug
Tesla-Aktie höher: Tesla-Vorstand plant neues Aktienpaket für Elon Musk in Milliardenhöhe
Tesla-Aktie sinkt nach Zahlen: Cathie Wood kauft den Rücksetzer

Bildquelle: Scott Olson/Getty Images,Nadezda Murmakova / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 31: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.08.25 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31
02.08.25 Juli 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Vage Hoffnung auf Fortschritte in der Ukraine: ATX schließt deutlich stärker -- DAX setzt sich über 24.000 Punkten fest -- US-Börsen letztlich uneinig -- Asiens Börsen schlussendlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit kräftigen Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt legte ebenfalls deutlich zu. Die US-Indizes schlossen am Donnerstag uneinheitlich. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag freundliche Tendenzen auszumachen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen