Top-Manager Moravy: Tesla setzt auf kleine Modelle und große Visionen

Steht Tesla vor dem Wendepunkt? Tesla-Experte Lars Moravy gibt einen Überblick über Visionen von Robotaxis, humanoiden Robotern und neuen Modellen.

• Tesla vor der großen Wende?• Tesla mit Schwierigkeiten• Neue Pläne? Kleiner Cybertruck im Gespräch

Tesla am Wendepunkt: Große Ambitionen

Lars Moravy, Vizepräsident für Fahrzeugentwicklung bei Tesla, sprach bei der Veranstaltung "X Takeover" in San Mateo über den bevorstehenden technologischen und strategischen Umbruch bei Tesla. Das Unternehmen befinde sich inmitten einer "großen Wende", so Moravy, der seit über 15 Jahren bei Tesla tätig ist.

"Wir erleben große Schwankungen, und manchmal kann dieses Risiko auch erhebliche Nachteile mit sich bringen", so Moravy. "Wir befinden uns gerade in einer Phase großer Umbrüche bei autonomen Fahrzeugen, Robotaxis, Optimus und Semi."

Besonders der Semi Truck, der im Werk bei Reno produziert wird, spiele eine zentrale Rolle in Teslas Unternehmensmission.

Auf dem Event, das vom Club "Tesla Owners of Silicon Valley" veranstaltet wurde, standen zudem neben Tesla erstmals auch andere Unternehmen aus Elon Musks Kosmos im Fokus - inklusive einer Zuschaltung des Konzernlenkers selbst per Videokonferenz.

Auf dem Gelände präsentierte Tesla auch sein geplantes autonomes Zweisitzer-Modell "Cybercab" sowie den Roboter Optimus.

Wachstumsdruck und politische Hürden

Trotz ambitionierter Zukunftsvisionen steht Tesla derzeit vor erheblichen Herausforderungen im klassischen Automobilgeschäft. Die Verkaufszahlen in wichtigen Märkten wie Kalifornien sind rückläufig - allein dort sanken die Auslieferungen sieben Quartale in Folge. Zugleich setzt die US-Politik das Unternehmen unter Druck: Der von Präsident Donald Trump vorgestellte Steuerplan sieht die Abschaffung der Elektroauto -Förderung in Höhe von 7.500 US-Dollar vor, die bislang ein wichtiger Absatztreiber war. Zudem seien regulatorische Änderungen geplant, die laut Tesla-Führung negative Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn haben könnten.

Im Juni hat Tesla mit der Produktion eines günstigeren E-Autos begonnen, das noch 2025 auf den Markt kommen soll. Dieses Modell, das dem Model Y ähneln soll, gilt als Hoffnungsträger zur Stabilisierung der Verkaufszahlen, bevor die Steuervergünstigungen auslaufen.

Kleinerer Cybertruck voraus?

Moravy kündigte laut Business Insider zudem an, dass das Unternehmen eine kleinere Variante des Cybertrucks prüfe. Besonders in internationalen Märkten könnte ein kompakteres Modell besser ankommen. Und auch für den Einsatz im Bereich Robotaxi und Warentransport sieht Tesla Potenzial. Erste Überlegungen dazu gebe es bereits im Designstudio, so Moravy.

Redaktion finanzen.at

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.