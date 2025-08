Tesla-Aktie trotzdem gesucht: Anleger klagen gegen Tesla und Elon Musk wegen angeblichem Wertpapierbetrug

• Sammelklage wirft Elon Musk und Tesla Wertpapierbetrug im Zusammenhang mit Robotaxi-Geschäft vor• Anleger kritisieren angebliche Übertreibung der Leistungsfähigkeit autonomer Fahrtechnik• Sicherheitsmängel bei Tests in Austin verstärken Zweifel an Teslas Robotaxi-Strategie





Wie Reuters berichtet, haben Aktionäre des Elektroautopioniers Tesla am Montagabend eine Sammelklage gegen Tesla und Elon Musk eingereicht. Der Vorwurf lautet auf Wertpapierbetrug, im Zentrum steht das Robotaxigeschäft des Unternehmens.

Risiken verschleiert?

Den Angaben zufolge sollen Musk und Tesla das erhebliche Risiko verschleiert haben, das mit den selbstfahrenden Fahrzeugen des Unternehmens, einschließlich den Robotaxis, einher geht. Die Klage ist eine Reaktion auf den Start der öffentlichen Robotaxi-Tests in Austin, Texas, bei dem festgestellt worden war, dass die Fahrzeuge zu schnell fuhren, plötzlich bremsten, über Bordsteine fuhren, die falsche Spur genutzt haben und Passagiere mitten auf mehrspurigen Straßen abgesetzt hatten.

Wie es bei Reuters weiter heißt, werden Musk und sein Elektrofahrzeughersteller beschuldigt, die Wirksamkeit und die Aussichten ihrer autonomen Fahrtechnologie wiederholt übertrieben zu haben und so die finanziellen Aussichten und den Aktienkurs von Tesla in die Höhe getrieben zu haben.

Musk setzt alles auf Robotaxis

Angesichts anhaltend sinkender Nachfrage im Elektroautogeschäft ist der Ausbau der Robotaxiflotte von großer Priorität für den US-Konzern. Die Pläne von CEO Elon Musk sind dabei durchaus ambitioniert: Bis zum Jahresende soll der Service rund der Hälfte der US-Bevölkerung zur Verfügung stehen - noch gibt es aber Gegenwind von Aufsichtsbehörden. Und auch anhaltende Zweifel an der Sicherheit der Robotaxis dürfte nicht dazu beitragen, dem Dienst bereits in naher Zukunft zum Durchbruch zu verhelfen.

Wettlauf mit der Zeit und der Konkurrenz

Für Tesla ist die Robotaxi-Expansion ein entscheidender Schritt, um im zunehmenden Wettbewerb im Bereich autonomes Fahren die Führungsposition zu behaupten. Während die technische Umsetzung und der Rollout schnell voranschreiten, könnten regulatorische Unsicherheiten und rechtliche Auseinandersetzungen das Tempo bremsen.

Die Regulierungslage variiert derzeit stark zwischen den Bundesstaaten. Während Texas bereits Fahrzeuge ohne Fahrer zulässt (mit Sicherheitsbegleiter), schreiben kalifornische Vorschriften vorerst noch den Einsatz eines Sicherheitsfahrers vor. Ab dem 1. September könnten hier jedoch Lockerungen in Kraft treten, die den Betrieb weiter vereinfachen würden.

Die Tesla-Aktie reagiert unaufgeregt auf die Neuigkeiten: Nachdem der Anteilsschein am Dienstag 0,17 Prozent auf 308,72 US-Dollar verloren hatte, geht es an der NASDAQ am Mittwoch zeitweise 3,48 Prozent auf 319,46 US-Dollar nach oben.



Redaktion finanzen.at