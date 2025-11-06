|
TopBuild öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
TopBuild hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 5,04 USD. Im letzten Jahr hatte TopBuild einen Gewinn von 5,65 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 1,39 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,37 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
