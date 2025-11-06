Topicuscom legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Topicuscom veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,51 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Topicuscom ein Ergebnis je Aktie von 0,420 CAD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 33,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 624,3 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 467,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at