Toplivo AD-Sofia legte Quartalsergebnis vor

Toplivo AD-Sofia hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Toplivo AD-Sofia in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,13 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36,9 Millionen EUR im Vergleich zu 26,5 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at