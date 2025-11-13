Toshiba Machine präsentierte Quartalsergebnisse

Toshiba Machine hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 37,77 JPY gegenüber 238,16 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,52 Prozent zurück. Hier wurden 36,66 Milliarden JPY gegenüber 44,45 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at