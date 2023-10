TotalEnergies-Aktie leicht im Plus: TotalEnergies verdient mehr und zahlt höhere Zwischendividende

TotalEnergies hat im dritten Quartal 2023 mehr verdient und lässt seine Aktionäre in Form einer höheren Quartalsdividende daran teilhaben.

Dank eines günstigen Preisumfelds steigerte der französische Öl - und Gaskonzern seinen Nettogewinn leicht auf 6,68 Milliarden US-Dollar von 6,63 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Auf bereinigter Basis lag der Gewinn bei 6,45 Milliarden Dollar. Der Umsatz verringerte sich dagegen auf 59,02 von 69,04 Milliarden Dollar.

TotalEnergies will eine dritte Zwischendividende von 0,74 Euro pro Aktie für 2023 zahlen, entsprechend einer Steigerung von 7,25 Prozent. Damit beläuft sich die Ausschüttung an die Aktionäre per Ende September auf fast 43 Prozent des operativen Cashflows.

Für das laufende Quartal stellte TotalEnergies Barmittelzuflüsse von rund 4,1 Milliarden Dollar aus der Veräußerung kanadischer Vermögenswerte in Aussicht, wodurch der Verschuldungsgrad auf unter 8 Prozent sinken würde. Für das laufende Jahr plant das Unternehmen 16 bis 17 Milliarden Dollar Nettoinvestitionen.

Die TotalEnergies-Aktie notiert an der EURONEXT Paris 0,59 Prozent höher bei 62,57 Euro.

PARIS (Dow Jones)