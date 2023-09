TotalEnergies-Aktie in Grün: Ausschüttung soll gesteigert und Öl- und Gasproduktion erhöht werden

Der französische Öl- und Gaskonzern TotalEnergies will die Ausschüttung an seine Aktionäre erhöhen und die Öl- und Gasproduktion steigern.

Im laufenden Jahr will TotalEnergies nach eigenen Angaben rund 44 Prozent des operativen Cashflows an die Aktionäre ausschütten und zudem 1,5 Milliarden US-Dollar aus den Erlösen aus dem Verkauf kanadischer Vermögenswerte für Aktienrückkäufe bereitstellen.

Für die kommenden fünf Jahre kündigte Totalenergies außerdem eine Steigerung seiner Öl- und Gasproduktion um 2 bis 3 Prozent pro Jahr an. Dabei soll verflüssigtes Erdgas im Vordergrund stehen.

In seinem kohlenstoffarmen Portfolio will TotalEnergies die Stromerzeugung bis 2030 auf mehr als 100 Terawattstunden steigern und dafür jährlich 4 Milliarden Dollar investieren. Bis 2028 soll der Cashflow auf mehr als 4 Milliarden Dollar steigen im Vergleich zu rund 2 Milliarden in diesem Jahr. TotalEnergies baut nach eigenen Angaben ein Portfolio auf, das erneuerbare Energien, Kombikraftwerke und Speicherkraftwerke kombiniert, um eine Rendite von rund 12 Prozent auf das durchschnittlich eingesetzte Kapital zu erwirtschaften.

Von Giulia Petroni

Die TotalEnergies-Aktie steigt in Paris zeitweise 1,36 Prozent auf 62,75 Euro.

PARIS (Dow Jones)