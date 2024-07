Totalenergies verkauft für 860 Mio USD Anteil an nigerianischem JV

Von Mauro Orru

PARIS (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Totalenergies verkauft seinen Anteil an einem nigerianischen Joint Venture für 860 Millionen US-Dollar an Chappal Energies. Die Tochtergesellschaft Totalenergies EP Nigeria unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung mit Chappal Energies, um ihre zehnprozentige Beteiligung an dem Gemeinschaftsunternehmen SPDC, das 18 Lizenzen im Nigerdelta hält, zu veräußern, wie Totalenergies mitteilte.

July 17, 2024 09:19 ET (13:19 GMT)