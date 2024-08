Tote bei russischem Artillerieangriff in der Ostukraine

KIEW (dpa-AFX) - Bei einem russischen Artillerieangriff auf die Stadt Kostjantyniwka in der Ostukraine sind nach Angaben der Behörden mindestens fünf Menschen getötet worden. Weitere fünf Zivilisten seien verletzt worden, als die Granaten in einem Wohngebiet einschlugen, heißt es. Kostjantyniwka liegt in der Oblast Donezk. Die Stadt liegt wiederholt im Visier russischer Artillerie. Im September des Vorjahres starben bei einem Raketenangriff mindestens 15 Menschen.

Russische Militärs greifen immer wieder ukrainische Städte mit Raketen, Artillerie oder auch Flugzeugbomben an. Die willkürlich anmutenden Angriffe haben bisher viele Opfer unter der ukrainischen Zivilbevölkerung gefordert. Russland führt seit Februar 2022 einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die Ukraine./cha/DP/mis