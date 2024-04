Tote und Verletzte bei russischen Angriffen in der Ukraine

SUMY/POLTAWA (dpa-AFX) - Bei russischen Raketen- und Bombenangriffen in der Ukraine sind mehrere Menschen getötet und verletzt worden. In Poltawa im Zentrum des Landes forderte ein Raketenangriff in der Nacht zum Dienstag Behördenangaben zufolge mindestens ein Todesopfer und zwölf Verletzte, ein zweistöckiges Wohnhaus wurde dabei beschädigt. Im nordukrainischen Gebiet Sumy wurde am Montag ein Mensch bei russischen Luftangriffen getötet und mindestens sechs verletzt. Zudem wurde eine Person im Gebiet Donezk getötet, fünf weitere wurden verwundet. Weitere mindestens vier Verletzte gab es in den Gebieten Charkiw und Cherson. Bei den russischen Angriffen wurden Dutzende Wohnhäuser beschädigt oder zerstört.

Die Zahl der Opfer nach russischen Raketenangriffen vom Montag im südostukrainischen Gebiet Saporischschja stieg auf vier Tote und acht Verletzte, teilte Gouverneur Iwan Fedorow mit. Insgesamt seien 13 Ortschaften im südostukrainischen Gebiet angegriffen worden.

Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren eine russische Invasion ab. Die Vereinten Nationen haben seither über 10 600 getötete Zivilisten erfasst. Die Organisation geht aber von weitaus höheren Opferzahlen aus, da sie keinen Zugang zu lange umkämpften Städten wie Mariupol, Lyssytschansk, Popasna und Sjewjerodonezk in der russisch kontrollierten Ostukraine hat./ast/DP/nas