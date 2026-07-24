Tourismus startet mit leichtem Plus in den Sommer

Der heimische Tourismus ist heuer etwas besser in die Sommersaison gestartet als 2025. In den ersten beiden Monaten Mai und Juni erhöhte sich die Zahl der Nächtigungsbuchungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozent auf 22,35 Millionen, wie aus vorläufigen Ergebnissen der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht. Der Mai war stark gebucht, doch im Juni gab es ein massives Minus von 5,7 Prozent. Pfingsten fiel heuer in den Mai und im Vorjahr auf den Juni.

"Der Rückgang im Vergleich zum Juni 2025 ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Pfingsten - und damit unter anderem auch eine Woche der zweiwöchigen bayerischen Pfingstferien - heuer schon in den Mai gefallen ist - im Jahr 2025 war Pfingsten Anfang Juni", erläuterte die fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, Manuela Lenk. Betrachte man jedoch Mai und Juni 2026 zusammen, sei "das beste Ergebnis einer Sommervorsaison seit Beginn der elektronischen Aufzeichnungen 1973/74" erreicht worden, betonte Lenk.

In den ersten beiden Monaten der touristischen Sommersaison, die sich vom Mai bis in den Oktober erstreckt, begrüßten die heimischen Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen heuer rund 8,1 Millionen Gäste.

Mehr Buchungen

Im bisherigen Kalenderjahr (Jänner bis Juni 2026) verzeichneten die Beherbergungsbetriebe in Österreich den Angaben zufolge 76,93 Millionen Nächtigungen und damit um 1 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Die Zahl der Gäste erhöhte sich um 1,7 Prozent auf 22,81 Millionen und wuchs damit kräftiger als die Übernachtungen. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer hat sich demnach weiter verkürzt.

kre/bel

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