Tower Semiconductor stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Tower Semiconductor äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 395,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 370,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at