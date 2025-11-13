|
13.11.2025 06:31:28
Toyo Logistics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Toyo Logistics hat am 11.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 45,26 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Toyo Logistics ein EPS von 44,84 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,54 Prozent auf 7,57 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
