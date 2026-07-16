Toyo Securities präsentierte Quartalsergebnisse

Toyo Securities hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 20,71 JPY. Im Vorjahresviertel waren 5,30 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,40 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,05 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at