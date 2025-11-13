Toyo stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Toyo hat am 12.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Toyo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 27,24 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,12 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,10 Prozent auf 9,11 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,12 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 55,55 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 112,95 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,09 Prozent auf 32,56 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte Toyo 35,04 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at