Toyo Tire Rubber: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Toyo Tire Rubber hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Toyo Tire Rubber hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 128,10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 85,67 JPY je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 151,88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Toyo Tire Rubber 147,11 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at