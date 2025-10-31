TPG Pace Energy legte Quartalsergebnis vor

TPG Pace Energy hat am 29.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 324,9 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 2,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TPG Pace Energy 333,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at