06.11.2025 06:31:29
TPG Specialty Lending präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
TPG Specialty Lending veröffentlichte am 04.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,440 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 105,6 Millionen USD, gegenüber 109,0 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3,11 Prozent präsentiert.
