Traack Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Traack Technologies gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,3 Millionen USD – ein Plus von 24,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Traack Technologies 1,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at