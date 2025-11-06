TRAD stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TRAD hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 327,82 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 46,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRAD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 38,39 Milliarden JPY im Vergleich zu 40,71 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at