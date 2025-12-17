Trade Republic Aktie
WKN DE: NETRAD / ISIN: NET00TRADE00
17.12.2025 12:16:00
Trade Republic: Onlinebroker ist Deutschlands wertvollstes Start-up
Beim Verkauf von Firmenanteilen wurde der Onlinebroker Trade Republic hoch wie nie bewertet. Der Schritt bringt dem Unternehmen kein zusätzliches Geld ein, nimmt aber den Druck, an die Börse zu gehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
