Traffic Control Technology A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Traffic Control Technology A stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,050 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 534,1 Millionen CNY gegenüber 487,5 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at