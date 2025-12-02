Firma Holdings Aktie

Firma Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095

02.12.2025 17:02:56

Training für angehende Chirurgen: Warum eine Firma Leichen die Knochen bricht

In der chirurgischen Ausbildung gehört der Besuch in der Anatomie zur Pflicht: An Leichen üben die angehenden Mediziner den Umgang mit dem Skalpell. Doch Verletzungen sucht man dort oftmals vergeblich. Die Geräte von Marc Ebinger ändern dies - mit echten Imitationen von Knochenbrüchen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
