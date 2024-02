Trane Technologies, Vertreter des EU-Parlaments und der EU-Kommission sowie Partner aus der Kühlkette fordern schnellere Lösungen für Lebensmittelverluste

Trane Technologies (NYSE:TT), ein globaler Klima-Innovator, hat im Europäischen Parlament einen runden Tisch zum Thema "Advancing Food Loss Technologies and Policies" mitorganisiert. Der runde Tisch, der von der Europaabgeordneten Rosa D'Amato MEP moderiert und in Kooperation mit dem Sustainable Development Policy Institute Competere veranstaltet wurde, thematisierte die globalen Auswirkungen von Lebensmittelverlusten und die Technologien und Lösungen, die zur Reduzierung von Verlusten und Verschwendung entlang der gesamten Lebensmittelkette erforderlich sind.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240214024929/de/

Trane Technologies co-developed a round table event at the European Parliament on Advancing Food Loss Technologies and Policies. (Photo: Business Wire)

"Wir sind sehr stolz darauf, diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit Competere organisiert zu haben und mit Mitgliedern der Europäischen Kommission, des Europäischen Parlaments und bedeutenden Partnern in der Kühlkette zusammenzuarbeiten", so Claudio Zanframundo, President, Thermo King EMEA, Trane Technologies. "Weltweit gehen 30 % der Lebensmittel verloren oder sie werden weggeworfen, während 1,3 Milliarden Menschen von Nahrungsmittelknappheit betroffen sind. Eine effiziente und nachhaltige Kühlkette leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verringerung der Lebensmittelverschwendung und dazu, dass überall auf der Welt Lebensmittel auf den Tisch kommen. Daher ist ein regelmäßiger Austausch zwischen politischen Entscheidungsträgern und Branchenführern unerlässlich, da wir nur so bei diesem wichtigen Thema etwas bewegen können."

Am runden Tisch wurden die Politiken und Strategien der Europäischen Union unter der Leitung von Alexandra Nikolakopoulou, Leiterin des Referats DGSANTE der Europäischen Kommission, sowie die Ursachen von Lebensmittelverlusten und -verschwendung unter der Leitung von Associate Professor Gyula Kasza diskutiert. Weitere Teilnehmer der Diskussionen waren Vertreter von Copa Cogeca, der Organisation für Landwirte und Agrargenossenschaften in der EU, dem führenden europäischen Verband der Lebensmittelhersteller FoodDrinkEurope, dem großen europäischen Handelskonzern Schwarz Group und dem auf einer App für das Management von Lebensmittelüberschüssen basierenden Unternehmen Too Good To Go sowie von Safe Food Advocacy Europe (SAFE), einer Nichtregierungsorganisation, deren Schwerpunkt auf dem Schutz der Lebensmittelverbraucher in der EU liegt.

Trane Technologies bringt seine 2030 Sustainability Commitments durch engagiertes und entschlossenes Handeln voran. Zu diesen Verpflichtungen zählt auch die Gigaton Challenge - ein Versprechen, die Treibhausgasemissionen seiner Kunden um 1 Milliarde Tonnen (oder eine Gigatonne) zu reduzieren. Diese Reduktion entspricht 2 % der jährlichen Emissionen weltweit - oder den jährlichen Emissionen von Italien, Frankreich und Großbritannien zusammen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen verpflichtet, seine Emissionen bis 2050 auf Null zu reduzieren. Es ist das erste Unternehmen in der Branche, dessen kurz- und langfristige Ziele zur Emissionsreduzierung von der Science Based Targets Initiative (SBTi) extern validiert wurden.

Auch bei der Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Kühlkette geht Trane Technologies mit gutem Beispiel voran, indem es seine Kunden bei der Umstellung auf nachhaltigere Flottenlösungen unterstützt und ihren CO2-Fußabdruck verringert. Im November 2023 gab das Unternehmen bekannt, seine im August 2021 eingegangene Verpflichtung erfüllt zu haben, bis 2023 vollständig elektrische, direkt emissionsfreie Thermo King®-Kühllösungen für jedes Segment der Kühlkette in der Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) bereitzustellen.

Über Trane Technologies

Trane Technologies ist ein globaler Klima-Innovator. Mit unseren strategischen Marken Trane® und Thermo King® sowie unserem Portfolio an umweltfreundlichen Produkten und Dienstleistungen stellen wir effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und den Verkehr bereit. Weitere Informationen über Trane Technologies erhalten Sie unter tranetechnologies.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze, bei denen es sich um Aussagen handelt, die keine historischen Fakten beschreiben. Dazu gehören auch Aussagen, die sich auf unsere Dekarbonisierungs- und Elektrifizierungsinitiativen, unsere Nachhaltigkeitsverpflichtungen und die Auswirkungen dieser Verpflichtungen beziehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlich eintretenden Ergebnisse erheblich von unseren derzeitigen Erwartungen abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen könnten, sind in unserem Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen zu finden. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Risiken und Ungewissheiten, und es ist uns nicht möglich, diese Ereignisse oder ihre Auswirkungen auf das Unternehmen vorherzusagen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240214024929/de/