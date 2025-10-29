Trane Technologies Aktie
Ausblick: Trane Technologies präsentiert Quartalsergebnisse
Trane Technologies wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
21 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,78 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 11,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,39 USD erwirtschaftet wurden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Trane Technologies in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 18 Analysten durchschnittlich bei 5,78 Milliarden USD im Vergleich zu 5,44 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 23 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 12,97 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 11,24 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 21,45 Milliarden USD, gegenüber 19,84 Milliarden USD im Vorjahr.
