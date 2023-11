Trane Technologies bietet in der Region EMEA vollelektrische, emissionsfreie Thermo King® Lösungen für alle Segmente der Kühlkette an

Trane Technologies (NYSE: TT), ein innovatives, im Bereich Klima weltweit tätiges Unternehmen, verkündete auf der Solutrans 2023 die Erfüllung seiner Zusage vom August 2021, bis 2023 in Europa, im Nahen Osten und in Afrika (EMEA) für alle Segmente der Kühlkette vollelektrische, emissionsfreie Kühllösungen von Thermo King® anzubieten.

Das Unternehmen geht bei der Elektrifizierung und Dekarbonisierung der Kühlkette weiterhin mit gutem Beispiel voran und unterstützt seine Kunden dabei, auf nachhaltigere Fuhrparklösungen umzustellen und gleichzeitig ihre CO2-Bilanz zu optimieren. Das Unternehmen investiert mehr als 100 Millionen US-Dollar in sein vollelektrisches Portfolio evolve™, das elektrische Kühllösungen für Lkw, Anhänger, den Schienenverkehr sowie den Luft- und Seetransport umfasst.

"Auf unserem Weg hin zu einer nachhaltigeren Welt freut es mich, im Rahmen unserer fortgesetzten Nutzung innovativer Technologien diesen bedeutenden Meilenstein in unserer Branche ankündigen zu dürfen", so Dwayne Cowan, President des Bereichs Thermo King EMEA von Trane Technologies. "Unsere Kompetenz, in der Region EMEA eine vollelektrische Lösung ohne direkte Emissionen für alle Segmente der Kühlkette anzubieten, ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserem unerschütterlichen Engagement, die CO2-Bilanz unserer Kunden zu optimieren und die weltweiten Lebensmittelverluste zu verringern."

Vom 21. bis 25. November haben Besucher der Solutrans 2023 die Gelegenheit, die neuesten Innovationen von Thermo King im Bereich der Transportelektrifizierung zu sehen, darunter:

innovative Lösungen aus dem branchenführenden Anhängerkühlanlagen-Portfolio Advancer, darunter ein vollelektrisches, emissionsfreies System mit der intelligenten Energieerzeugungstechnologie AxlePower

ein neues, vollelektrisches Kühlaggregat der E-Serie für leichte Nutzfahrzeuge – das energieeffizienteste Transportkühlaggregat auf dem Markt – das den Kunden den Umstieg von einer dieselbetriebenen auf eine emissionsfreie Lösung ermöglicht

ein innovatives, vollelektrisches Kühlaggregat für schwere Nutzfahrzeuge, das dazu beiträgt, die Zustelldienste der nächsten Generation auf der letzten Meile zu beschleunigen

Das Unternehmen wird auch künftig mit gutem Beispiel vorangehen, wenn es darum geht, Lebensmittel und kritische Pharmazeutika weltweit auf nachhaltige Weise zu transportieren. Darüber hinaus wird es innovative, digital unterstützte Elektrifizierungstechnologien einsetzen, um bis 2025 in Nord- und Südamerika für alle Segmente der Kühlkette vollelektrische Lösungen anzubieten. Mit den von der Science Based Targets Initiative (SBTi) extern validierten Zielen zur Senkung von Emissionen bringt Trane Technologies seine Nachhaltigkeitsbestrebungen für 2030 voran. Dazu zählen seine Gigatonnen-Herausforderung, mit der die Emissionen der Kunden des Unternehmens um eine Milliarde Tonnen reduziert werden sollen, und seine Zusage, bis 2050 das Ziel von netto null Kohlendioxidemissionen zu erreichen.

Über Trane Technologies

Trane Technologies ist ein innovatives, im Bereich Klima weltweit tätiges Unternehmen. Durch unsere strategischen Marken Trane® und Thermo King® und unser umweltbewusstes Produkt- und Dienstleistungsportfolio liefern wir effiziente, nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und den Transportsektor. Weitere Informationen finden Sie unter tranetechologies.com.

Über Thermo King

Thermo King ist weltweit führend bei nachhaltigen Lösungen zur Steuerung der Transporttemperatur. Wir bieten wegweisende Technologien und Lösungen, bei denen die Nachhaltigkeit und Kundenfreundlichkeit im Mittelpunkt stehen. Innovatives Denken, Engagement und zielgerichtete Problemlösungsstrategien sind wesentliche Bestandteile unserer Unternehmenskultur und -strategie, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das zu liefern in der Lage sind, was für die Menschen überall am wichtigsten ist.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Wertpapierrechts. Dabei handelt es sich um Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich Aussagen zu unseren Innovationen in den Bereichen Elektrifizierung und Dekarbonisierung sowie zu unseren sonstigen Nachhaltigkeitsverpflichtungen und den Auswirkungen dieser Verpflichtungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf unseren heutigen Erwartungen und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren heutigen Erwartungen abweichen. Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen können, sind in unserem Formular 10-K für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr sowie in unseren nachfolgenden Berichten auf Formular 10-Q und anderen bei der US-Wertpapierbehörde SEC eingereichten Unterlagen beschrieben. Neuartige Risiken und Unsicherheiten können jederzeit auftreten. Es ist uns nicht möglich, diese Ereignisse oder deren Auswirkungen auf das Unternehmen vorherzusagen. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231120303962/de/