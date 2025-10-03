Draper Esprit Aktie

03.10.2025 08:00:05

Transaction in Own Shares

Molten Ventures Plc (GROW)
Transaction in Own Shares

03-Oct-2025 / 07:00 GMT/BST

Molten Ventures plc
("Molten" or the "Company")

 

Transaction in own shares

 

 

Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that on 2 October 2025, Goodbody Stockbrokers UC, purchased on behalf of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 4 August 2025.

 

 

Ordinary shares purchased:

49,826

 

Highest price paid per share:

390.00p

 

Lowest price paid per share:

384.40p

 

Volume weighted average price paid:

387.2666p

 

    

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 11,205,854 and the total number of voting rights in the Company is 177,840,596.

 

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

 

Aggregate information

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Goodbody Stockbrokers UC on behalf of the Company.

 

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

 

Date of purchases: 02/10/2025

 

Number of Ordinary Shares purchased: 49,826

 

Volume weighted average price (pence): 387.2666

 

Individual transactions

 

 

Number of ordinary shares purchased

Transaction price
(GBp share)

Time of transaction (UK Time)

Transaction reference number

Trading venue

8

389.60

08:09:39

00030195774TRDU0

XLON

603

389.60

08:09:48

00030195775TRDU0

XLON

16

390.00

08:16:32

00030195897TRDU0

XLON

202

390.00

08:16:32

00030195896TRDU0

XLON

412

390.00

08:16:32

00030195895TRDU0

XLON

625

389.40

08:17:43

00030195902TRDU0

XLON

461

389.40

08:17:43

00030195901TRDU0

XLON

547

389.40

08:34:47

00030196003TRDU0

XLON

538

389.20

08:36:59

00030196019TRDU0

XLON

556

389.00

08:36:59

00030196020TRDU0

XLON

525

387.80

08:58:55

00030196113TRDU0

XLON

238

389.00

09:05:25

00030196163TRDU0

XLON

380

389.00

09:05:25

00030196162TRDU0

XLON

470

388.80

09:10:55

00030196229TRDU0

XLON

537

388.80

09:10:55

00030196228TRDU0

XLON

686

389.20

09:18:11

00030196317TRDU0

XLON

626

388.80

09:18:11

00030196319TRDU0

XLON

1,066

388.40

09:35:49

00030196492TRDU0

XLON

349

388.00

09:44:05

00030196530TRDU0

XLON

196

388.00

09:44:05

00030196531TRDU0

XLON

557

388.00

10:02:48

00030196647TRDU0

XLON

561

388.20

10:02:48

00030196646TRDU0

XLON

148

389.60

10:16:07

00030196799TRDU0

XLON

169

389.60

10:16:07

00030196798TRDU0

XLON

219

389.60

10:16:07

00030196797TRDU0

XLON

245

389.60

10:23:19

00030196865TRDU0

XLON

1,035

389.20

10:23:20

00030196868TRDU0

XLON

5

389.20

10:23:20

00030196867TRDU0

XLON

128

389.20

10:23:20

00030196866TRDU0

XLON

531

387.40

10:32:24

00030196932TRDU0

XLON

49

387.20

10:32:24

00030196934TRDU0

XLON

500

387.20

10:32:24

00030196933TRDU0

XLON

574

386.00

10:43:25

00030197011TRDU0

XLON

529

384.80

10:54:53

00030197073TRDU0

XLON

55

384.80

10:54:53

00030197072TRDU0

XLON

545

384.40

10:57:39

00030197095TRDU0

XLON

144

385.40

11:23:14

00030197206TRDU0

XLON

65

385.40

11:23:14

00030197205TRDU0

XLON

318

385.40

11:23:14

00030197204TRDU0

XLON

562

385.20

11:27:08

00030197213TRDU0

XLON

548

385.20

11:27:08

00030197212TRDU0

XLON

319

386.00

11:47:58

00030197289TRDU0

XLON

56

386.00

11:47:58

00030197288TRDU0

XLON

149

386.00

11:47:58

00030197287TRDU0

XLON

23

386.00

11:47:58

00030197286TRDU0

XLON

595

386.20

11:56:14

00030197315TRDU0

XLON

533

385.80

11:59:08

00030197316TRDU0

XLON

528

385.80

12:02:26

00030197341TRDU0

XLON

600

386.20

12:05:41

00030197358TRDU0

XLON

218

386.60

12:29:30

00030197458TRDU0

XLON

335

386.60

12:29:30

00030197457TRDU0

XLON

618

387.00

12:37:03

00030197482TRDU0

XLON

630

387.20

12:45:27

00030197585TRDU0

XLON

573

387.40

12:53:43

00030197613TRDU0

XLON

712

386.40

12:59:05

00030197629TRDU0

XLON

511

386.40

12:59:05

00030197628TRDU0

XLON

169

387.00

13:16:30

00030197773TRDU0

XLON

314

387.00

13:16:30

00030197772TRDU0

XLON

32

387.00

13:16:30

00030197771TRDU0

XLON

48

387.00

13:16:30

00030197770TRDU0

XLON

571

387.20

13:23:45

00030197775TRDU0

XLON

338

386.60

13:27:05

00030197810TRDU0

XLON

288

386.60

13:27:05

00030197811TRDU0

XLON

227

386.40

13:30:31

00030197824TRDU0

XLON

340

386.40

13:30:31

00030197823TRDU0

XLON

600

386.40

13:30:31

00030197822TRDU0

XLON

570

385.60

13:36:18

00030197880TRDU0

XLON

574

385.40

13:43:15

00030197912TRDU0

XLON

69

384.40

13:47:03

00030197945TRDU0

XLON

479

384.40

13:47:03

00030197944TRDU0

XLON

367

386.80

14:04:16

00030198024TRDU0

XLON

21

386.80

14:04:16

00030198023TRDU0

XLON

139

386.80

14:04:16

00030198022TRDU0

XLON

596

386.00

14:09:52

00030198069TRDU0

XLON

593

386.40

14:09:52

00030198068TRDU0

XLON

259

385.80

14:09:52

00030198071TRDU0

XLON

287

385.80

14:09:52

00030198070TRDU0

XLON

580

386.80

14:20:22

00030198104TRDU0

XLON

545

387.40

14:28:57

00030198143TRDU0

XLON

539

387.40

14:28:57

00030198142TRDU0

XLON

644

386.80

14:33:04

00030198179TRDU0

XLON

518

386.80

14:43:20

00030198405TRDU0

XLON

517

386.80

14:43:20

00030198404TRDU0

XLON

568

387.00

14:43:20

00030198403TRDU0

XLON

867

387.00

14:43:20

00030198402TRDU0

XLON

259

387.00

14:43:20

00030198401TRDU0

XLON

545

387.00

15:00:27

00030198568TRDU0

XLON

528

387.00

15:00:27

00030198567TRDU0

XLON

558

386.60

15:04:15

00030198610TRDU0

XLON

558

386.60

15:04:15

00030198609TRDU0

XLON

503

386.20

15:09:56

00030198698TRDU0

XLON

7

386.20

15:09:56

00030198697TRDU0

XLON

45

386.20

15:09:56

00030198696TRDU0

XLON

556

386.20

15:09:56

00030198695TRDU0

XLON

321

386.40

15:19:15

00030198803TRDU0

XLON

278

386.40

15:19:15

00030198802TRDU0

XLON

591

385.80

15:21:23

00030198812TRDU0

XLON

119

386.40

15:34:19

00030198945TRDU0

XLON

1,059

386.40

15:34:19

00030198944TRDU0

XLON

434

386.40

15:34:19

00030198943TRDU0

XLON

500

386.40

15:34:19

00030198942TRDU0

XLON

135

386.40

15:34:19

00030198941TRDU0

XLON

547

387.60

15:48:27

00030199078TRDU0

XLON

562

387.60

15:48:27

00030199077TRDU0

XLON

500

387.40

15:48:27

00030199079TRDU0

XLON

36

387.40

15:48:27

00030199080TRDU0

XLON

528

387.60

16:01:59

00030199213TRDU0

XLON

568

387.40

16:01:59

00030199214TRDU0

XLON

475

387.40

16:04:41

00030199237TRDU0

XLON

55

387.40

16:04:41

00030199236TRDU0

XLON

522

387.40

16:04:41

00030199235TRDU0

XLON

144

387.20

16:04:41

00030199239TRDU0

XLON

382

387.20

16:04:41

00030199238TRDU0

XLON

525

387.60

16:12:49

00030199332TRDU0

XLON

604

388.00

16:19:39

00030199499TRDU0

XLON

514

387.80

16:21:24

00030199568TRDU0

XLON

415

388.80

16:26:26

00030199700TRDU0

XLON

224

388.80

16:27:34

00030199714TRDU0

XLON

500

389.20

16:28:02

00030199718TRDU0

XLON

101

389.20

16:28:02

00030199719TRDU0

XLON

400

389.40

16:28:25

00030199721TRDU0

XLON

229

389.40

16:28:25

00030199722TRDU0

XLON

412

389.40

16:29:08

00030199729TRDU0

XLON

 

Enquiries

 

Molten Ventures plc

Gareth Faith (Company Secretary)

 

+44 (0)20 7931 8800

cosec@molten.vc 

Goodbody Stockbrokers

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Don Harrington

Charlotte Craigie

Tom Nicholson

William Hall

 

+44 (0) 20 3841 6202

Deutsche Numis

Joint Financial Adviser and Corporate Broker

Simon Willis

Jamie Loughborough

Iqra Amin

 

+44 (0)20 7260 1000

Sodali & Co

Public relations

Elly Williamson

Georgia Way

+44 (0)7889 297 217

molten@sodali.com

About Molten Ventures

Molten Ventures is a leading venture capital firm in Europe, developing and investing in high growth technology companies.

It invests across four sectors: Enterprise & SaaS; AI, Deeptech & Hardware; Consumer Technology; and Digital Health with highly experienced partners constantly looking for new opportunities in each.

Listed on the London Stock Exchange, Molten Ventures provides a unique opportunity for public market investors to access these fast-growing tech businesses, without having to commit to long term investments with limited liquidity. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over £1bn capital into fast growing tech companies and has realised £660m to 31 March 2025.

For more information, go to https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
ISIN: GB00BY7QYJ50
Category Code: POS
TIDM: GROW
LEI Code: 213800IPCR3SAYJWSW10
OAM Categories: 2.4. Acquisition or disposal of the issuer's own shares
Sequence No.: 404019
EQS News ID: 2207714

 
End of Announcement EQS News Service

