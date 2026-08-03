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03.08.2026 06:31:29
TransAlta: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
TransAlta hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,12 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TransAlta -0,380 CAD je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat TransAlta mit einem Umsatz von insgesamt 487,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 433,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 12,47 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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