Transat AT legte Quartalsergebnis vor

Transat AT ließ sich am 17.12.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Transat AT die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Transat AT vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,31 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,05 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Transat AT 771,6 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 788,9 Millionen CAD umgesetzt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,06 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren -2,940 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 3,40 Milliarden CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,28 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at