TransCanada gewährte Anlegern Blick in die Bücher

TransCanada hat am 01.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,86 CAD gegenüber 0,940 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 4,23 Milliarden CAD – das entspricht einem Zuwachs von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,72 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at