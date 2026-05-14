Bird Construction Aktie

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WKN DE: A1H5DX / ISIN: CA09076P1045

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14.05.2026 17:10:43

Transcript: Bird Construction Q1 2026 Earnings Conference Call

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