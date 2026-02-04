TransDigm Group legte Quartalsergebnis vor

TransDigm Group präsentierte in der am 03.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 6,62 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TransDigm Group 7,62 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TransDigm Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,29 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at