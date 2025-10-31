Transocean: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Transocean präsentierte am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,00 USD gegenüber -0,580 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig wurden 1,03 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Transocean 948,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at