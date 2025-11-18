Transocean Aktie

WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513

18.11.2025 12:51:00

Transocean Ltd. Announces Exercised Options Totaling $89 Million

STEINHAUSEN, Switzerland, Nov. 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Transocean Ltd. (NYSE: RIG) today announced contract fixtures for one ultra-deepwater drillship and two harsh environment semisubmersibles. In aggregate, the fixtures represent approximately $89 million in firm contract backlog.
