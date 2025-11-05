Trex Aktie

Trex für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 19:19:58

Trex Company Shares Fall 28% Despite Strong Q3 Results

(RTTNews) - Trex Company, Inc. (TREX) shares plunged 28.7 percent to $33.55 on Wednesday, even as the company reported solid third-quarter results with higher sales and profits.

Compared to $234 million in the same period last year, the company's third-quarter net sales of $285 million represented a 22.1 percent increase. In comparison to the previous year's quarter, when net income was $41 million, or $0.37 per share, it climbed 27.7 percent to $52 million, or $0.48 per share.

In the course of the New York Stock Exchange session, the stock fluctuated between $33.06 and $37.24 from its opening price of $34.00. The most recent close was $33.55, down from a previous close of $47.04. Compared to the average of 1.7 million shares, trading volume increased to approximately 12.9 million shares.

During the last 52 weeks, Trex shares have fluctuated between $33.06 and $80.74.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trex Co. Inc.mehr Nachrichten